La contundente respuesta de Juliana Oxenford a usuaria que la comparó con Jimmy Santi (FOTO)

La conductora de televisión Juliana Oxenford respondió a través de su cuenta de Instagram a una usuaria que la comparó físicamente con el conocido estilista Jimmy Santi.

Resulta que el presentador de televisión Beto Ortiz publicó en la mencionada red social una fotografía donde aparece al lado de la periodista y una seguidora arremetió contra Oxenford.

"Qué le ha pasado a Juliana, parece Jimmy Santi de lo operada que está", escribió la seguidora del conductor de 'El Valor de la Verdad' en Instagram.

La periodista al ver el comentario decidió no dejarlo pasar por alto y respondió fiel a su estilo. "No seas envidiosa, querida. Usa bloqueador todos los días y verás que no necesitas más que eso", escribió la conductora de televisión.

