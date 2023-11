Juliana Velásquez, Juliana a secas para sus seguidores, artista precoz, cantautora ganadora del Latin Grammy 2021 a Mejor Nuevo Artista y orgullosamente colombiana; admite que desde que empezó su carrera a los seis años no ha parado de trabajar. “Tuve una infancia y una vida muy atípica desde muy chiquita, yo me inicio a los seis años en televisión y desde entonces hasta hoy no he hecho una pausa. He estado en todo momento entrenándome, actuando, trabajando, y sí, la verdad, me privé de muchas cosas de la vida normal. Nunca fui al colegio en presencial, toda mi educación fue en casa, a través de guías, de tutoriales, del computador”, dice la cantante que estuvo en Lima para presentar su tercer álbum “Mar Adentro”.

¿Tu mamá y tu papá fueron tus profesores? Mi mamá es directora de un colegio, y mi papá es arquitecto y matemático, pero dictó clases en diferentes colegios, es así que yo tenía a mis profesores en casa que eran mis papás. La verdad, sí tuve una infancia diferente y te voy a ser bien honesta, diferente a lo que uno escucha de los niños actores, de lo traumático que puede llegar a ser, del daño que les ha hecho, conmigo fue todo lo contrario.

¿Por qué contigo fue diferente?

Creo que eso tiene mucho que ver con las bases, y los valores de la casa que me tenían tan aterrizada todo el tiempo. Para mí, haber crecido entre los sets de grabación, en los escenarios de los teatros, fue una oportunidad gigante que tuve de chiquita para saber lo que quería ser; pero también para entender que la vida te presenta muchos caminos y el que elijas, eso depende de uno.

Lo bueno de ser artista lo viviste desde pequeña, pero también los excesos en redes, el bullying....

Cuando empecé a crecer recibí demasiado bullying colectivo por medio de las personas que veían los programas en los que participaba, justo en ese momento empezó el auge de la redes sociales. Pero, así como recibía muchísimas críticas muy valiosas, positivas y de mucho apoyo, también estaban los destructivos, y eso que era una niña de 15 años. La verdad, yo decidí quedarme con lo mejor de la experiencia y gracias a todo lo que empecé a sentir y a vivir empecé a escribir mi música como terapia.

Escribías canciones para limpiar el alma...

Así es, y las escribía netamente, para sacarlas de mí, como forma de terapia, como un ejercicio, sobre todo cuando compuse “A la medida”. que es la canción de mi primer álbum. Cuando empiezo a compartirla con otras amigas actrices, con otras amigas artistas, y las veo llorar y me dicen, ‘me pasa lo mismo, yo nunca me he sentido conmigo misma’. Allí me di cuenta que vale la pena hacer música que hable de este tipo de cosas.

Cuando la música nace desde la honestidad...el público lo sabe.

Nunca pensé en absolutamente nada de esto antes de hacer mi música, yo solamente la hice pensando que quería ser transparente y genuina conmigo misma, pero la repercusión que ha tenido hoy en día me sorprende. Hace un par de meses, en Bogotá, en un concierto vi a gente llorando y haciendo catarsis con mis canciones.

Juliana Velásquez recibió el Latin Grammy 2021 por Mejor Nuevo Artista.

¿El Latin Grammy a mejor nuevo artista te sorprendió, especialmente cuando la tendencia musical es el urbano? Me sorprendió y no me lo imaginaba, estaba segura de que no iba a ganar. Diez minutos antes de que anuncien mi categoría, estando allá en Las Vegas, yo apostaba a que ganaba María Becerra o Bizarrap. Cuando pronuncian mi nombre, yo de verdad casi me muero, casi me derrito en esa silla.

Tras el trofeo las expectativas crecieron respecto a tu trabajo.

Cuando me llegó el Grammy, por fortuna el 85 por ciento de mi segundo disco, que fue ‘Dos, Dos, Dos’, ya estaba producido y ya se había compuesto, lo que quedaba era juntar las colaboraciones que nos hacían falta. Yo dije, el disco se va así, sin pretender, ni buscar impresionar a nadie, salió así, con toda la naturalidad que tenía, con este disco llegamos a muchísimo más público, .

Con ese mismo convencimiento a tu trabajo llega ‘Mar Adentro’. Es mi tercer álbum y está recién salidito del horno, que más allá de ser un álbum es uno de los proyectos, yo creo, que es el que más se ha robado mi corazón y mis horas de trabajo hasta el día de hoy, en toda mi carrera de actriz, cantante y compositora.

Un álbum con el que te pusiste la valla muy alta. . Mar adentro” es un libro, una novela ficcionada de la historia de amor de Joaquín, pero también un álbum que es la banda sonora de esta historia. Es casi como si leyeras un libro y pudieras imaginarte la película. Decidimos también hacer un documental con la única intención de que no queríamos entregar este álbum solamente y que la gente se enamore de la música, sino que se enamorara de los personajes de la isla de San Andrés que han inspirado las canciones, que la gente realmente al igual que nosotros, se sintiera “Mar adentro”.