Julio Andrade a pesar de los tiempos difíciles, no ha perdido las ganas y menos el oficio para seguir haciendo música, que es la pasión de su vida. “Puedo un día hacer un bolero, a la mañana siguiente agarro mi charango y escribo un huaynito, luego hasta me puedo mandar con un son cubano. Gracias a Dios siempre me he permitido esa libertad para crear”, nos dice el cantautor con más de tres décadas en la industria musical.

Sin escenarios para conciertos, los cantautores apelan a su inspiración para estar vigentes...

Al ver que esta crisis se prolonga, es entonces cuando vemos que el único ingreso que podemos obtener es apelando a la nueva tendencia de la industria de la música, la difusión en redes. Algunos como yo, que somos de la vieja escuela, en un principio como que nos resistimos, pero hay que ser honestos, no podemos darle la espalda a la modernidad .

Realmente no queda otra cosa más que adaptarse.

Por ejemplo, y es algo que he entendido y hago desde hace mucho. Eso de terminar un disco completo con ocho temas para después lanzarlo ya no se estila. Ahora se suben los sencillos a la red uno a uno, y es lo que he venido haciendo desde el 2017. Y en los últimos meses he grabado duetos y colaboraciones.

La música urbana o reguetón es una tendencia actualmente. ¿Cómo te llevas con esos ritmos de de moda?

Yo vengo trabajando desde hace muchos años con una empresa internacional que me está manejando bien, sé desde hace un buen tiempo lo que predomina en la industria. A veces discuto con mis contemporáneos, y con algunos colegas mayores respecto a lo que significa el fenómeno del reguetón. Me sorprende cuando dicen que gracias a ese género la música se fue al carajo y que los chicos que la escuchan son brutos, pero no es así. Por ejemplo, mi hija que tiene dos carreras, mi sobrino que es abogado y tiene 32 años les encanta el reguetón, pero también les gusta el rock clásico que escucharon de su mamá, su papá y de sus tíos

¿Es malo descalificar por prejuicio o cuestión de gustos?

Eso de afirmar, que lo de antes era lo mejor y lo de ahora es una porquería, no es un buen análisis. Lo que siempre ha existido es buena y mala música en todos los géneros y actualmente el urbano es el pop de estos tiempos. Descalificar al género urbano por prejuicio, es insultar a tantos músicos, productores, arreglistas y seguidores que lo han puesto en primer lugar,

Hablando de géneros musicales que recaudan muchísimo por derechos de autor, ¿cómo vamos en ese rubro por casa?

Muchos compositores se están muriendo por la depresión que ha generado esta crisis, y otros tienen que salir a las calles a hacer actividades que nunca desempeñaron y los contagian. Yo estoy muy apenado por todo esto, hasta ahora estamos esperando una ordenanza o decreto legislativo para que se apoye a nuestros compositores y se exija que se difunda en los medios temas de compositores peruanos, para que asi se puedan cobrar derechos de autor, y que lo poco que se está recaudando no se vaya al extranjero.

¿A pesar de tener tantos años en el ambiente musical aún los malos comentarios te afectan?

Reconozco que hay gente que tiene una coraza bastante fuerte para soportar los ataques, en mi caso, yo soy un hombre bastante sensible y claro que me afecta. Lo que pasa es que cuando sientes el apoyo de tu familia y de tu entorno amical, sientes esa seguridad que te ayuda a darte cuenta que estás haciendo tu chamba, un trabajo honesto. Y esto es realmente lo único que vale la pena.

Julio Andrade

Cantautor. Demostrando que en la pandemia también se pueden ofrecer conciertos, Andrade a mediados de mayo ofrecerá un recital online desde la plataforma Chicha Folk Rock y con artistas invitados.