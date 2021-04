En la edición de su programa de este lunes, 5 de abril, Magaly Medina apareció en el set luciendo un vestido negro y bailando al ritmo de “Ten cuidado” de Farina y Thalía. La conductora de televisión se tomó los primeros minutos para explicar que no guardará “luto” por el fin de su relación con Alfredo Zambrano.

“Qué tal, cómo están, reencontrándonos después de varios días. Yo he venido de negro porque me han dicho que tengo que estar de luto, si no sé por qué, pero me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que me esté riendo”, dijo al inicio.

La figura de ATV enfatizó que ninguna mujer se ha muerto por terminar su relación. “Pero mi profesión es reír, quién se ha muerto porque ha terminado con un hombre. No me da la gana de guardar duelo, ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien. La vida es como un tren que no para”, acotó.

Medina recalcó que es una mujer empoderada e independiente que siempre ha disfrutado de su soledad. “Yo espero a mis 58 años, espero seguir en ese tren y al ritmo que yo misma me marque. Yo creo que la mayoría de las personas que esperan que yo esté llorando a moco tendido, pueden ser mis enemigos que creen que esto es un fracaso. Miren, señores, yo siempre me he querido, me encanta mi soledad, soy una mujer independiente y empoderada”, agregó.

“Soy una mujer bastante afortunada, yo no puedo poner en pausa mi vida por nadie. Si no disfruto esta vida, solo o acompañada, entonces estoy desperdiciando mi vida. Hago un programa diario que me encanta, amo este programa, yo vivo por este programa 24/7”, añadió.

Sin embargo, Magaly fue sorprendida por los miembros de su equipo de producción, quienes luego de su pronunciamiento le pusieron de fondo “Probablemente”, tema que grabó meses atrás con Alfredo Zambrano y Daniela Darcourt.

“Ahora sí están moscas”, dijo la periodista a su equipo en medio de risas. “Empecemos este programa porque para eso está, yo estoy acá para sonreírles porque cuando tenga penas me las guardo para cuando no esté con ustedes”, agregó.

