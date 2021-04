El conductor de televisión Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’, reveló que Magaly Medina se lucía en bikini cada vez que tenía alguna pelea con el notario Alfredo Zambrano, con quien decidió romper su relación sentimental.

“Antes, cuando Magaly tenía su revista de miércoles y se pelean con el notario, ella se ponía en portada en bikini como ‘estoy soltera de nuevo’, ahora en Instagram. En esa época, ella lo hacía y luego volvía, lo hacía y luego volvía”, dijo en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, González comentó sobre los rumores que corrían en torno a la separación de la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ con el notario.

El rumor que corrió era que hacía tres semanas que Alfredo se había ido de la casa luego de una fuerte discusión. Parecía que en ese tiempo, lo que Magaly no quería era que la prensa se entere o que lo ponchen o que lo sigan de otro show show y que ella diga ‘yo no he dicho que estaba separada”, manifestó.

“Se miraban enamorados, no sabía que ella era actriz”

A pesar de haber sido uno de sus amigos más cercanos, Rodrigo González negó conocer los motivos por los que Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano terminaron su matrimonio.

En Amor y Fuego de Willax, el popular “Peluchín” emitió comentarios sobre el tema y aseguró que no entendía nada de lo que estaba sucediendo entre ambos.

“Al parecer, aparentaban tener una relación feliz, estable, de buenos momentos, de viajes, de domingos en piscina, de comidas familiares... se miraban enamorados, no sabía que Magaly era actriz, ¿y que en tres semanas se anuncie el divorcio?, ¿y dicen que no hay infidelidad de por medio? pero, ¿un matrimonio se puede terminar de un momento a otro?”, señaló.

