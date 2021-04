Magaly Medina anunció hace días la separación de su esposo Alfredo Zambrano tras más de cuatro de matrimonio y varios más de relación. La noticia fue sorpresa para varios pues hasta hace unos meses, ambos se mostraban muy enamorados, sin embargo la periodista ya eliminó todas las imágenes que tenía en Instagram donde salía al lado de su expareja.

Ahora un informe del programa ‘Mujeres al mando’ reveló que hace quince días, antes del anuncio del fin del matrimonio, Alfredo Zambrano viajó a Miami para pasar tiempo con su familia, pero ya no llevaba puesto el anillo de bodas.

Según el informe, el notario viajó a Miami el 18 de marzo y estuvo en un restaurante disfrutando con sus hijas una cena con un poco de vino y carne.

Recordemos que Magaly Medina celebró su cumpleaños número 58 este miércoles 31 de marzo y se presentó en la conducción de “Magaly TV: La Firme”. La presentadora utilizó los últimos minutos de su espacio televisivo para agradecer a sus seguidores y amigos por sus muestras de apoyo tras anunciar que se separará del abogado Alfredo Zambrano.

“En estos últimos minutos del programa en que me despido y he pasado mi cumpleaños con ustedes compartiendo lo que más felicidad me ha dado en la vida (su programa y sus seguidores). Creo que este año tengo mucho que celebrar y mucho que agradecer, pero sobre todo quiero agradecer las muestras de cariño de todos ustedes”, expresó Medina.

