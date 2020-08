Han pasado diez años desde que Kalimba fue acusado de violación y pasó un tiempo en prisión. Esta vez el cantante decidió que prepara un libro donde hablará sobre dicha vivencia. Hace algunas semanas su abogado, Alberto Woolrich, contó lo que pasó con el entonces procurador, Francisco Alor Quezada, quien le habría pedido un millón de dólares para que salga de prisión.

Esta vez el mexicano reveló que piensa contar al mundo todo lo que pasó en ese tormentoso momento. “Lo necesitaba en corazón. Quedarte algo guardado durante diez años es horrible. Se te acumula”, comentó Kalimba a la prensa mexicana. “La verdad siento que la gente se quedó con una idea de lo que pasó, yo quería decir ‘no, esto es lo que de verdad pasó’”, agregó.

El cantante afirmó que ahora escribe todo lo que le pasó y lo publicará cuando se sienta listo. Del mismo modo, confesó que busca que sus hijos sepan la verdad, es por ello que apuesta por un libro.

“Mis hijos están creciendo y creo que les estoy enseñando, uno, a que sepan ser sabios de cuándo abrir la boca y cuándo no; sepan ser sabios de cuando defenderse. Yo no ataco, solo me defiendo. No quiero que las personas que empiecen a hablar con mi hija, por ejemplo, que tiene 12 años le cuenten una historia equivocada”, añadió.

Cabe resaltar que el abogado Woolrich contó a Ventaneando el vergonzoso momento que pasó con el procurador Alor Quezada, quien falleció el mes pasado.

La reunión fue muy desagradable. La primera manifestación que tuvo el procurador fue abrir el cajón de su escritorio y decir: ‘Licenciado, qué bueno que ya llegó. Lo estábamos esperando con el cajón abierto. Su problema se va a resolver con un millón de dólares’. Situación que me pareció absolutamente denigrante para un funcionario que se dedica a procurar justicia”, afirmó.

