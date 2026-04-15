Para Kany García, la conexión genuina con los oyentes y la valentía de actuar sin pretensiones, son los verdaderos motores que permiten alcanzar la trascendencia en una carrera musical que exige nunca bajar la guardia.

Es así, que siempre un paso adelante, la cantautora puertorriqueña celebra su vigencia y habla con Correo sobre “Puerta Abierta”, su décimo álbum en estudio, que incluye un dueto con Juan Luis Guerra titulado “Amor Bonito”.

“Ese dueto no fue una estrategia calculada, todo salió una mañana que estaba corriendo por las calles de Madrid. Al mes siguiente tenía un recital en República Dominicana y se me ocurrió escribirle a Juan Luis Guerra para saber si tenía la fecha disponible para cuando yo estaba allá. Nunca habíamos hecho nada juntos, fue un atrevimiento, yo sabía que era un no, pero fue un impulso que me regalaba la adrenalina de salir a correr en la mañana”, cuenta la cantautora que se presentará en Lima el próximo 7 de mayo.

¿Y qué fue lo que te respondió el maestro?

Me contestó muy rápido y me dijo: “Hola, Kany, ¿cómo estás?”, esos días tengo un evento familiar, no estoy, pero caramba, gracias por invitarme a colaborar contigo”. Allí perdí el miedo y le envié una canción, esperando que me conteste tan rápido como la primera vez. Pero no quise mandarle una bachata, decido por un merengue pambiche, que es también un ritmo muy dominicano. Para mi sorpresa, me respondió que era su ritmo favorito.

Un hermoso proceso tuvo “Amor Bonito”.

Todo ha sido muy loco y luego un proceso bien lindo desde cómo se grabó. Yo tenía pensado que entrara a cantar en un determinado momento en el tema y él me planteó que le gustaba que la canción de un amor adulto se planteara a modo de conversación. “Tú cantas una línea, yo canto otra, porque ese tipo de amores que llevan años, realmente la conversación se divide mucho”, me dijo. Me quedé bastante atónita con la manera en la que me planteaba las cosas.

Esa es la sencillez de los grandes.

Sí, no hay nada peor que trabajar con un artista y no llevarte ningún buen recuerdo, eso es triste. Yo creo que si algo disfruto es justamente que haya un intercambio. Entonces, cuando Juan Luis me dio el regalo de poder llevarme a sus músicos dominicanos a lo que era mi proyecto, pues me regaló también un intercambio cultural importante para mí y esas cosas son regalos que no se olvidan.

Ganadora de 7 Latin Grammy 's, García ha construido una carrera única en la música latina, donde la intimidad de sus canciones sigue expandiéndose junto con su impacto global.

Puerta abierta es el título de tu reciente álbum. Tu música siempre ha sido una puerta abierta a propuestas siempre desde la honestidad, ¿sigue siendo así?

Sí, yo creo que hoy más que nunca. Para mí, el tema de ser bastante frontal tanto en lo que platico como en lo que hago con mi música me es imprescindible. Creo que en este álbum, lo hago desde otra perspectiva, utilizando como punto de partida conversaciones con mi niña interior; ha sido un proceso bastante profundo hacer este proyecto desde ese lugar.

Hacer canciones sin esa premeditación del éxito es lo más sano.

Siempre que he intentado componer algo pensando en una estrategia, al final han sido esas canciones las que menos me han funcionado. Y las canciones que he hecho con más vulnerabilidad, sin pretensión y sin estrategia, siempre han estado recargadas no solamente de éxito, sino también de complicidad por parte de la gente.

“Confieso” es una de esas canciones, que escribiste como homenaje por la muerte de su padre y no para que fuera un hit.

Es un excelente ejemplo de canción que escribo, ya sea desde una catarsis, o por cualquier otro motivo personal, y que no lo hago pensando en que la incluiré como parte de un álbum.

¿Imaginaste qué ese tema se convertiría en un himno sobre el duelo y la pérdida?

Nunca. Se ha convertido en una canción que la gente canta y que yo sencillamente uso la guitarra para acompañarlos, que la aplauden y la viven desde otros lugares. Confieso se ha vuelto una canción que ya no me dice tantas cosas de mi vida, me dice cosas a mí de la vida y las historias de la gente que me acompaña en los conciertos. Es sorprendente.