La cantautora puertorriqueña Kany García regresará a Perú para ofrecer un concierto el 7 de mayo de 2026 en el Arena Monumental, donde presentará temas de su próximo álbum y los clásicos que la han consolidado como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea.

La artista, conocida por éxitos como “Te agradezco” y “Para siempre”, prepara un espectáculo renovado y cargado de emoción, con el que busca repetir el “sold out” logrado en sus presentaciones anteriores en el país.

Las entradas se pondrán a la venta el 12 de diciembre a través de Ticketmaster, con una preventa exclusiva para clientes Interbank, quienes podrán acceder a un 20% de descuento.

Una trayectoria marcada por el reconocimiento internacional

García, ganadora de seis Latin Grammy, incluidos dos premios consecutivos a Mejor Álbum de Cantautor, es una de las artistas más destacadas de Puerto Rico. Su estilo fusiona pop, trova contemporánea, influencias del folclore y elementos de la canción social.

Formada en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, la cantautora ha construido una carrera sólida en un panorama musical ampliamente dominado por propuestas urbanas, manteniendo su sello propio a través de composiciones profundas y una voz distintiva.

“Tierra Mía”: adelanto de su próximo álbum

La visita de Kany García coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Tierra Mía”, una composición que aborda la relación emocional de la artista con Puerto Rico desde la nostalgia, la ternura y una mirada crítica a los desafíos sociales y culturales de la isla. Su próximo álbum está previsto para 2026.

El videoclip de “Tierra Mía”, dirigido por Ismael de la Trinidad y Juanky Álvarez, fue filmado en un patio puertorriqueño que evoca la infancia y los paisajes cotidianos. Según destacó Rolling Stone, las imágenes —con una casa de árbol, vegetación tropical, una niña jugando y la bandera de Puerto Rico— amplifican la atmósfera nostálgica que atraviesa la canción.

Un show íntimo y poderoso para el público peruano

Con su voz única y la conexión emocional que logra en cada presentación en vivo, Kany García promete un concierto íntimo y vibrante. La artista adelantó que será una noche cargada de historias, emociones y momentos memorables para los seguidores que han encontrado refugio y fuerza en su música.

Datos clave