“Yo Soy” realizó una edición especial por su décimo aniversario. El programa de talento se grabó en vivo desde el Circuito Mágico del Agua y con público presente.

Esta edición contó con el regreso de Adolfo Aguilar, uno de los pioneros del espacio televisivo, quién resultó ser el encargado de la conducción junto a Karen Schwarz y Nicolás Galindo.

Karen Schwarz contó a la prensa que “es feliz equivocándose”. Además, quiere demostrar a sus hijas que uno puede levantarse ante cualquier tropiezo.

“No soy perfecta, jamás he pensado ser perfecta, me puedo equivocar y la verdad que soy feliz equivocándome porque soy imperfecta y eso, literal, me hace a mí feliz. Demostrarle a mis hijos que uno puede levantarse, puede sonreír, puede seguir, pero sobre todo logrando sus sueños más allá de lo que puedan decir”, contó a Ojo.

Jorge Henderson se molestó con imitador de Luis Miguel: “Es lo peor que he escuchado”

El espacio de Latina presentó una temporada, bajo el nombre “Yo Soy: Duplas Perfectas”, que está compuesto por dúos con imitadores del mismo artista y de dos generaciones distintas: un niño y un adulto.

El programa en vivo arrancó con la presentación de los imitadores de Raúl Romero, quienes solo recibieron elogios de parte de los miembros del jurado, pero cuando fue el turno de Luis Miguel se vivió un tenso momento.

Resulta que los imitadores de Luis Miguel no convencieron al jurado por los errores en su show y Jorge Henderson no tuvo reparo en opinar de manera negativa, pese a que era un programa especial.

“Es lo peor que he escuchado en toda la noche. Soy totalmente honesto y con el respeto que se merece el público”, expresó Henderson.