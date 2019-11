Karim Vidal a Katty García: “Yo reclamo a mi hijo. Tú y tu novio no me interesan” (FOTOS)

La expareja de Katty García, Karim Vidal, utilizó las redes sociales para arremeter contra la bailarina por algunas afirmaciones que habría hecho ante un juez con tal de impedir que pase tiempo con el hijo que ambas concibieron.

“Yo reclamo a mi hijo, yo no reclamo tu vida con tu amigo en sus fiestas, con tu madre y su familia, yo solo reclamo a mi hijo, verlo, criarlo, solo eso. Tú y tu novio no me interesan”, se lee en uno de los mensajes que compartió a través de su cuenta de Instagram.

“¡Qué sinvergüenza! Decir que tengo una persona en mi vida. Tendrá que responder a un juez la mentira que está diciendo, la calumnia, yo me quedé sola cuando ella se fue a vivir con su marido. ¿Quiere acaso ella que muestre eso? Yo no vivo con nadie más. ¿Ella podrá decir lo mismo? ¿Ella puede decir qué hace con mi hijo en la noche en fiestas? ¿Ella podrá decir exactamente su dirección? ¿Ella podrá explicar los videos que yo tengo?”, agregó en otro post Karim reprochándole a Katty García por no poder darle un hogar estable al pequeño.

Asimismo, Karim Vidal remarcó que la popular 'Toñita' sí la traicionó, pero que la haya acusado de ser mala madre es algo "fuera de límites".

“Mala madre jamás soy, ni seré. Ese es el punto que nunca debió tocar señora García. Yo le perdono la traición, la mentira y todo, pero que me acuse de que soy mala madre, que por eso mi hijo llora conmigo, eso no lo acepto. Usted se fue de límites”, finalizó su extenso mensaje.