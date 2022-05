Karina Borrero admite sin cortapisas que esta nueva etapa de su carrera en la televisión con “Arriba mi gente” la ha encontrado muy motivada, luego de casi un año alejada de la pantalla. “Soy feliz, estoy contenta, me siento muy cómoda, todos los días salgo con una energía al programa que nadie me para”, dice la periodista que comparte la conducción del magacín de Latina con Gianella Neyra, Mathías Brivio y Santi Lesmes.

“Yo creo que está bien que la gente espere entretenimiento en la mañana, pero este puede ser llevado desde diferentes temas de actualidad como lo planteamos nosotros y que se pueda conversar coloquialmente, esto creo que es muy positivo. Por lo menos, ese es el comentario recurrente en la gente que me encuentro en la calle”, agrega.

Los contenidos en la televisión están en constante evolución...

Mi generación ha crecido con formatos de noticieros no muy rígidos. Con el tiempo se han dado cuenta de que, por ejemplo, en un noticiero también se puede incluir un segmento de farándula, o también puede haber uno médico. A lo que voy, es que hemos sido parte de esta transición de la información rígida a una información un poco más utilitaria y es el propósito de ‘Arriba mi gente’, llevar estos contenidos de una manera más coloquial y tratar los temas del día a día.

¿Cuándo estuviste alejada de la pantalla chica mirando desde fuera, cuestionabas a los noticieros?

Te voy a ser totalmente honesta, cuando renuncié a América me tomé vacaciones de verdad y decidí que lo iba a respetar porque sentía que eso era algo que yo le debía a mi familia. Los periodistas no podemos parar y creo que eso está mal, yo renuncié convencida y muy consciente de que quería una pausa. Entonces, eso significó para mí un gran esfuerzo de no poner noticias....pero lo hice.

Algo que parece increíble...

Yo creo que es como un un adicto en rehabilitación, me costó mucho, pero yo sentía que era algo que le debía primero a mi familia y luego a mí. Entenderás que cuando yo llego al punto en el que decido renunciar, estaba muy agotada, le estaba quitando un tiempo fundamental para mi hija que estaba más pequeñita y también para mi familia. Chequeaba mucho Twitter, las páginas de los diarios en las web, pero sí me alejé de los noticieros, te soy honesta.

¿Te costó mucho salir de esa pausa ante el llamado de Latina?

No, porque era un proyecto que yo quería desde hace tiempo y que en algún momento presenté a América cuando estaba Clara Elvira Ospina y que también era para las mañanas, pero no se pudo. Ella me dijo que el horario ya estaba comprometido para la productora de Gisela Valcárcel.

Te quedaste con esas ganas de concretar un proyecto y de pronto llega algo muy similar...

Cuando me dijeron no, agarré mi computadora con la presentación y me fui muy triste, ¿pero por qué te cuento esto? Porque yo hace mucho tiempo tenía ganas de conducir un programa con ese formato. Creo que cuando uno decreta algo, se cumple.

Y vaya qué se cumplió tu deseo al integrarte al magacín de Latina.

No podía más con mi emoción, a mí ni siquiera me habían dicho cuanrto me iban a pagar y les había dicho que sí. Estoy encantada de verdad, en estas primeras semanas me he concentrado mucho en ordenarme también para el programa y ver mi casa. También voy a retomar mi canal de YouTube que abrí para hablar de crianza, de temas sobre todo para las mamás.

¿Ser mamá de Cayetana te cambió la vida?

Es una frase que todas las mamás decimos y posiblemente la hayamos escuchado antes, pero no imaginamos lo importante que es. A mí Cayetana me ha hecho una persona mucho más consciente de cuando tengo que disfrutar el día a día y cuando tengo que aprovechar el tiempo en familia. Si yo hubiera sabido eso, hubiera sido mamá antes...no a los 40.

Y volviendo a la televisión y ya que mencionamos a la productora de Gisela Valcárcel, ¿le das una mirada a tu competencia “América Hoy”?

Siempre he pensando que a la competencia se le quiere, se le respeta, porque uno puede dar lo mejor de ti cuando tienes una competencia buena y un mayor compromiso de presentar una mejor propuesta en pantalla porque la valla del otro lado es alta. Lo importante es que la gente tenga opciones de calidad y que el televidente diga: ‘oye, que bueno está esto o aquello’. Siempre estaré convencida de que la competencia es buena y saludable.

Karina Borrero

Inicia su carrera en la televisión como conductora del noticiero “Confirmado” por TV Perú”. Luego de pasar por Canal N y América Televisión ingresa a una nueva etapa por Latina que la tiene muy entusiasmada