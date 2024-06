Karla Tarazona a Mónica Cabrejos tras llamarla ‘recicladora’: “No promociono eventos”

Karla Tarazona minimizó que Mónica Cabrejos la calificara de ‘recicladora’ por intentar cambiar a Christian Domínguez y afirma que no le importa lo que opinen los demás sobre ella.

“ No promociono eventos, que se promocionen solas ”, fue lo que respondió Tarazona a Trome, luego de que le dijeran que Mónica habló de ella en el programa de Magaly Medina cuando promocionaba su nuevo show.

Por otro lado, la conductora de ‘Préndete’ asegura que no le preocupa lo que el resto diga.

“ A estas alturas de mi vida lo único que me preocupa es lo que digan mis hijos. Lo demás, la verdad, me va y me viene ”, añadió.

¿Qué dijo Mónica Cabrejos sobre Karla Tarazona?

Mónica Cabrejos dijo en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, que Karla Tarazona era muy terca por querer cambiar al cumbiambero.

“Karla es la recicladora, qué fijación de reciclar al mismo, es la amiga terca a la que le dices que por ahí no es, que no hay que repetir figurita, pero ella cree que ‘La Rosa de Guadalupe’ le va a hacer el milagro”, sostuvo Cabrejos.

Te puede interesar