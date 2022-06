Karla Tarazona se pronunció sobre las declaraciones de su Leonard León donde arremete contra su esposo Rafael Fernández, quien lo tildó de “muñeco ventrílocuo”. La conductora de TV expresó que se siente orgullosa de tener a su pareja.

“Es tan churro, guapo, que parece un muñeco y de los inteligentes. Quién no se sentiría orgullosa de lucir un muñeco inteligente de buen corazón, caballero con todas sus letras bien puestas, además empresario emprendedor. Difícil que le llegue al talón a mi muñecón, mi huevito fiu fiu (risas)”, dijo Karla Tarazona para El Popular.

Luego continuó con: “la verdad que Dios y la justicia se van a encargar, yo me preocupo por los míos, no por los demás. Lo único que la deuda sigue creciendo y creciendo pero es su problema no el mío. Por mi paz y tranquilidad mental mi abogado Carlos de la Cruz se encarga de mis asuntos legales, no presto oídos a tonterías, menos estoy dispuesta a perder mi tiempo valioso”.

Olenka Cuba sobre esposo de Karla Tarazona: “Asco me da este hombre figuretti”

Olenka Cuba, pareja de Leonard León, se pronunció en conta de Rafael Fernández, el esposo de Karla Tarazona. La modelo salió en defensa del padre de su hija luego que el ‘rey de los huevos’ habló del cumbiambero.

“Cómo se nota que la gente está hambrienta de figuretismo ¿no?, que siempre se agarran hablando de ti, Leo (risas). Y salió a hablar el hambre y la necesidad de cámaras”, comentó Olenka Cuba al Popular.

“Regálales un poquito de talento al menos, para que sobresalgan por eso. Asco me da que un hombre esté de figuretti hablando hasta temas que no le incumben, como en el caso de Melissa (Paredes) ¿para qué? Para figuretear. ¿Cómo se llama eso? Una vieja chismosa. Como sea quiere salir en los diarios”, arremetió la influencer contra el empresario.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE