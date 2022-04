Magaly Medina respondió a Leonard León luego que el cantante de cumbia dijo que Alfredo Zambrano no era un referente musical.

“No te conozco ni en pelea de perros. Hoy que es Semana Santa lo esto dejando hablar a este...Deberías tratarme de señora, no me tutees”, dijo Magaly Medina.

¿Qué dijo Leonard León sobre Alfredo Zambrano?

Pero eso no fue todo, el popular “Leoncito” también ninguneó al esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano. Además cuestionó su talento para la música.

“Qué me puedes criticar de música, tú en tu casa no tienes ningún referente musical, no lo tienes o vives engañada musicalmente de lo que escuchas en tu casa. Cuando tú sepas de música recién puedes criticarme, pero como no sabes y estoy totalmente seguro que no sabes de música por lo que tú escuchas todos los días en tu casa, no me critiques y no hables de música, así como yo tampoco puedo hablar de espectáculos porque no es mi rubro. Las cosas claras Magaly”, explotó el cantante.

LO MÁS VISTO:

Sergio Peña: Lorena Celis cede ante celos de Valery Revello y confiesa que está “soltera y sola”

Sergio Peña: Valery Revello supera corte de Netflix con parrillada en familia (FOTO)

Pedro Gallese queda maravillado con leche de tigre en botella que le compró a salsero Josimar: “¡Uf!”

Néstor Villanueva le responde a Susy Díaz tras acusación de maltrato psicológico (VIDEO)