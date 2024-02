Christian Domínguez fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, mientras ingresaba al departamento de Karla Tarazona. La presentadora de TV dijo que no le prohibirá el ingreso al cantante, pues tiene que compartir con su hijo.

Asimismo, Tarazona aclaró este jueves en ‘Préndete’, que el cumbiambero fue a su casa para estar con el hijo que tienen en común, por ello pidió respeto.

“ Por lógica, él va ingresar a mi casa porque es papá de mi hijo. Yo no le voy a cerrar la puerta, yo no tengo por qué pedir explicaciones de lo que él haga con su vida personal, sí tiene que hablar con su hijo porque es un niño de 8 años que ya entiende las cosas ”, manifestó.

En ese sentido, la conductora dijo que entiende el trabajo de la prensa, pero prefiere no comentar sobre el ampay de Domínguez.

“ A mí no me molesta que me vayan a buscar al canal, pero que se paren en la puerta de mi casa... He tenido a dos carros siguiéndome hasta el grifo. Yo no voy a hablar del tema, ya dije, aprendí de mis errores, si fueran otros tiempos hubiera disparado, pero es un tema que no me compete”, concluyó.