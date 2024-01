Rodrigo González a Pamela Franco tras confirmar ruptura: Conociste a Christian siéndole infiel a su pareja.

Rodrigo González criticó a Pamela Franco, quien confirmó su ruptura definitiva con Christian Domínguez, luego de su ampay con Mary Moncada en el interior de su camioneta. El popular ‘Peluchín’ le recordó a la cantante todo lo que pasó con Isabel Acevedo conocida como ‘La Chabelita’.

“ ¿Qué puedes decir tú, Pamela? Lo conociste siéndole infiel a su pareja, por qué creías que iba a ser diferente ”, manifestó el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Además, el presentador resaltó que todo el mundo sabe que fama tiene el padre de su hija en la farándula. “ Si también te metes con un pendejerete como ese ya sabes a que ibas. No te has metido con Messi que tiene fama de ser un hombre familiar y leal, que no hace ese tipo de cosas, te has metido con uno que se le conoce por eso ”, sostuvo.

Pamela Franco emite comunicado tras ampay de Christian Domínguez: Anuncio mi separación definitiva

Tras la difusión del ampay de Christian Domínguez y Mary Moncada en el programa de ‘Magaly TV: La Firme’, Pamela Franco decidió romper su silencio para anunciar su ruptura definitiva con el conductor de TV.

La cantante compartió un comunicado donde expresa su molestia e indignación por la infidelidad del padre de su hija.

“Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez”, sostuvo.

Como se recuerda, en el esperado ampay se visualizó cuando el cumbiambero le hace subir a su auto a la rubia y luego se estacionan en una concurrida avenida para tener intimidad.

