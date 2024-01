En declaraciones para ‘Magaly TV: La Firme’, Romina Gachoy reveló que le pidió a Jean Paul Santa María que renuncie a La Gran Orquesta Internacional para no salir perjudicado con el escándalo que protagoniza Christian Domínguez.

Recordemos que Christian Domínguez es el dueño y líder de esta orquesta.

“A mí no me gusta que Jean Paul esté en una orquesta en la cual la persona que es líder de esta orquesta tenga esta falta de valores, a mí no me hace gracia (…) tuvo esta actitud con su pareja y esta falta de respeto fue de Christian, si fuese por mí, que no esté en esa orquesta”, expresó Romina Gachoy

Luego continuó con: “la persona responsable de un grupo, la imagen de un grupo debe ser una persona que tiene valores y cuidar a su orquesta. (…) obviamente que tu orquesta va a cargar también con esa mochila de tus actos”,

Mary Moncada y sus íntimas revelación sobre Christian Domínguez (VIDEO)

Magaly Medina regresó a la pantalla chica con un nuevo ampay de Christian Domínguez, siéndole infiel a su pareja Pamela Franco con Mary Moncada, una joven que vive en Estados Unidos. La mujer apareció en el programa de la popular Urraca para dar todos los detalles de su encuentro con el cantante.

En las imágenes se observa a Christian Domínguez teniendo aparentemente intimidad con la joven en el interior de su camioneta, la misma donde pasea a Pamela Franco y a su pequeña hija.

“Esta última vez, yo no le escribí porque no estaba en mis planes verlo. Él me escribió y me mandó un mensajito, me dijo cuando nos vemos, bueno pues si me quiere ver, que me vea” , declaró Mary Moncada.

¿Es olluquito o no?

La reportera de Magaly Medina le consultó a Mary si Christian Domínguez es ‘olluquito’ o no, por lo que la joven respondió de manera risueña.

“¿Para ti es olluquito o no es olluquito?”, le pregunta la reportera; y ella responde. “Normal, como estoy acostumbrada a los gringos a comparación… ja, ja, ja”.

