Luego del ampay entre Christian Domínguez y Mary Moncada, la nueva saliente del conductor y cumbiambero, la ‘Urraca’ Magaly Medina publicó un audio que confirma el amorío que hubo.

“Ay mi amorcito, a mi también me gusta hablar contigo. También te extraño y te quiero mucho, espero que vengas pronto”, se escucha decir a Domínguez.

El programa de la ‘Urraca’ también sacó una historia de IG, que supuestamente fue un día después del ampay, donde Domínguez afirma que su carro lo prestó.

“Claro, ayer le presto el carro al señor Fabio para que haga un trabajo y me dice te lo entrego lavadito, pero no está lavadito. Osea me estafaste, ya saben, no presten su carro”, dice Domínguez.

¿Quién es Mary Moncada?

Mary Moncada tiene 35 años de edad y es de nacionalidad peruana, sin embargo, se sabe que radica desde hace varios años en Estados Unidos. Labora como brunch manager de un banco de Florida.

Mary Moncada no tuvo reparos en declarar para el programa de la ‘Urraca’. Hasta señaló si Domínguez era ‘olluquito’ o no. “Sí, pasó. Pasó lo que tuvo que pasar”, declaró.

Moncada conoció a Domínguez hace varios meses, según Magaly. La primera vez que salieron fue en julio de 2023 en un evento al norte del país.

Moncada también dijo que no sabía nada sobre la vida privada de Domínguez. Además, contó que la última vez que se vieron fue por iniciativa del cumbiambero.