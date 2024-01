Tras confirmarse que Melissa Klug puso fin a su relación con Jesús Barco y de responsabilizarlo por la ruptura, Magaly Medina salió a descartar que ella tenga algún ampay del pelotero. Esto a pocas horas de su regreso con ‘Magaly TV: La Firme’ este 29 de enero.

Mientras se prepara para salir al aire en la sala de maquillaje, la conductora se burló de la situación. “Todavía no he sacado el ‘ampay’ y ya hay víctimas. O sea ¿por qué se autoincriminan o será que tienen la consciencia cochina… no, Jesús Barco no es. Tengo que decirlo para los chismosos, no es y ya terminó su relación la Melissa, bueno la consciencia”, señaló.

Magaly dice que el del ampay no es Jesús Barco pero parece que él se autoincriminó 😂 #MagalyTVLaFirme pic.twitter.com/07VChbk6C1 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 30, 2024

Ruptura

Melissa Klug emitió un comunicado y confirmó el fin de su relación con Jesús Barco tras cuatro años. Mediante Instagram, la ‘Blanca de Chucuito’ dio a conocer las razones que acabaron con su amor hacia el actual futbolista del Sport Boys.

“A mi queridos seguidores y amigos de la prensa quiero comunicarles que desde el día de hoy ha finalizado mi relación con el señor Jesús Barco”, señaló Melissa Klug.

“Las personas que me conocen saben que desde el primer día, yo di todo para lograr una relación sana, incluso viajé al extranjero porque mi embarazo era de riesgo y prefería salvaguardar la vida de fruto de nuestro amor con la tranquilidad de que todo iba bien entre nosotros”, agregó.

También señaló que todo este tiempo “ha respetado y cuidado” la privacidad que tuvieron como pareja. Finalmente, culpó al volante de la ruptura.

“Mi fortaleza siempre será mi familia y sobre todo mi pequeña de dos meses que necesita todo mi amor (...) Le doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco”, finalizó.