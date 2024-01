Rebeca Escribens decidió opinar sobre el ampay de Christian Domínguez, quien fue captado con Mary Moncada teniendo intimidad al interior de su vehículo. La conductora de TV espera que Pamela Franco sea fuerte para superar esta infidelidad.

“Pamela Franco es una mujer de carácter y en alguna oportunidad yo he escuchado declaraciones donde dice que no perdonaría ni un pedacito de infidelidad. Lo cierto es que haz fama y échate a la cama. Si el auto se mueve, mira, una mujer grande sabe perfectamente en qué momento su peor es nada va a caer y más aún cuando la señorita involucrada sale de frente a declarar ”, expresó Escribens.

En ese sentido, la presentadora de ‘América Espectáculos’ cuestionó a la rubia por dar detalles de su amorío con el cantante en el programa de Magaly Medina.

“ Innecesario, en tono de burla... Si hace algún tipo de daño es la persona que decide hacerlo, los demás son víctimas o victimarios, uno es responsable de las acciones que hace ”, añadió.

Además, Rebeca lamentó que el co-conductor de ‘América Hoy’ destruya a su familia por una infidelidad.

“ Qué pena realmente tirar a la borda todo lo que se trabaja para construir una familia, no es fácil, regar esa plantita, no es fácil, las decisiones que uno toma día a día son importantes para construir un futuro. Si Pamela decide terminar la relación con Christian, veamos si el lunes aparece o no aparece en ‘América Hoy’ ”, sostuvo.

Comentarios de Rebeca Escribens sobre infidelidad de Christian Domínguez