Mary Moncada, la saliente fugaz de Christian Domínguez, y quien protagonizó el ampay del famoso ‘good time’ en la camioneta del cumbiambero, salió a aclarar las cosas por la reciente entrevista que dio ante las cámaras de Magaly TV.

“Me gustaría aclarar algo, mi risa en la entrevista con Magaly TV no es de burla, mi risa es de nervios, ya que yo no estoy acostumbrada a esto”, descargó Moncada en su cuenta de Instagram.

“No crean que yo estoy aquí riéndime de la situación, pero claro que tengo una vida, un trabajo y tengo que seguir. Gracias”, añadió.

Mary Moncada.

Audios entre Domínguez y Mary Moncada

Luego del ampay, la ‘Urraca’ Magaly Medina publicó un audio que confirma el amorío que hubo.

“Ay mi amorcito, a mi también me gusta hablar contigo. También te extraño y te quiero mucho, espero que vengas pronto”, se escucha decir a Domínguez.

El programa de la ‘Urraca’ también sacó una historia de IG, que supuestamente fue un día después del ampay, donde Domínguez afirma que su carro lo prestó.

“Claro, ayer le presto el carro al señor Fabio para que haga un trabajo y me dice te lo entrego lavadito, pero no está lavadito. Osea me estafaste, ya saben, no presten su carro”, dice Domínguez.