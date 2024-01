A través de sus redes sociales, Janet Barboza anunció que América Hoy vuelve este lunes y que, sin ningún filtro, hablaran de todo, incluso dejando entrever que “destruirán” a Christian Domínguez por serle infiel a Pamela Franco.

“No nos casamos con nadie”, se lee en las historias de Instagram que acompañan la nueva promo del programa de América TV.

Mary Moncada y sus íntimas revelación sobre Christian Domínguez (VIDEO)

Magaly Medina regresó a la pantalla chica con un nuevo ampay de Christian Domínguez, siéndole infiel a su pareja Pamela Franco con Mary Moncada, una joven que vive en Estados Unidos. La mujer apareció en el programa de la popular Urraca para dar todos los detalles de su encuentro con el cantante.

En las imágenes se observa a Christian Domínguez teniendo aparentemente intimidad con la joven en el interior de su camioneta, la misma donde pasea a Pamela Franco y a su pequeña hija.

“Esta última vez, yo no le escribí porque no estaba en mis planes verlo. Él me escribió y me mandó un mensajito, me dijo cuando nos vemos, bueno pues si me quiere ver, que me vea” , declaró Mary Moncada.

¿Es olluquito o no?

La reportera de Magaly Medina le consultó a Mary si Christian Domínguez es ‘olluquito’ o no, por lo que la joven respondió de manera risueña.

“¿Para ti es olluquito o no es olluquito?”, le pregunta la reportera; y ella responde. “Normal, como estoy acostumbrada a los gringos a comparación… ja, ja, ja”.

