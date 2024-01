Lizbeth Cueva asegura que infidelidad de Christian Domínguez no la sorprendió: “Necesita sentirse validado por las mujeres”

Lizbeth Cueva, quien trabajó con Christian Domínguez en ‘América Hoy’, analizó los comportamientos del cantante tras su reciente ampay, siéndole infiel a Pamela Franco.

La psicóloga considera que el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ tiene malas experiencias en el amor que marcaron su situación actual con las mujeres.

“ Mira, no es que el infiel no cambie, se trata de las creencias y valores que trae el infiel. Lo primero que creo es que si sigue siendo soberbio no va a cambiar. Si sigue justificando sus actos y minimizándolos… obviamente no va a cambiar ”, expresó a Diario Trome.

Asimismo, Cueva mencionó que hubieron actitudes de Domínguez que llamaron su atención. “Hace tiempo lo dije, ellos recién iniciaron su relación después de la pandemia. Ahí empezó todo realmente. Porque antes estaban encerrados, no se exponían a nada, no había fiestas, conciertos, salidas, viajes, teniendo en cuenta que él tiene una vida agitada ”, sostuvo.

Además, la especialista considera que el cumbiambero tiene carencias. “ Siempre he dicho que Christian tiene que madurar emocionalmente, reconocerse a sí mismo, trabajar en su amor propio. Esa carencia la cubre con validaciones afectivas y sexuales ”, añadió.

“Él es talentoso, quizás un buen papá, todas las fortalezas que un ser humano pueda tener, pero él no se las cree. A mí parecer, él no se ve como una persona valiosa, importante, y por eso necesita sentirse validado por las mujeres. Y ojo, no solo como persona, sino también en el ámbito sexual”, sentenció.