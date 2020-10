Tras los rumores que especulan de un posible nuevo embarazo de Karla Tarazona, todo tipo de reacciones se generaron en las redes sociales, entre ellas muchas críticas. Es por ello que la figura de televisión decidió responder a sus detractores con un contundente mensaje.

“Cuánta gente arañada que si tengo más hijos o no, no entiendo. ¿Quién los mantiene, yo o ustedes? ¿Quién está para ellos 24/7, yo o ustedes? Cuál es el problema, no tengo antecedentes de mala madre, al contrario, apechugo y con gusto. Cada uno decide cuántos hijos tener y si yo puedo tener 1, 2, 3, 4... qué se complican la vida”, escribió en sus historias de Instagram.

Incluso, Karla Tarazona remarcó que el tema económico tampoco es un problema ya que se hacer cargo, pese a que uno de los padres no le manda pensión para sus hijos, en clara alusión a Leonard León.

“Ni siquiera pensar que los hijos son un negocio porque no vivo de pensiones jajaja, está más que demostrado. Un papá no da pensión y mis hijos llevan la misma vida de siempre, vida que con gusto les doy porque trabajo”, agregó en su extenso mensaje.

“Y si hablamos de la parte emocional, pues yo sí de viejita tendré que contar historias de mis hijos a mis nietos, vivencias, fracasos y triunfos, porque acompaño cada momento de ellos, no importa si tengo que sacarle al día 25 horas y a la semana 8 días (...) Planifiquen su vida y no la mía, gracias”, sentenció la conductora.

