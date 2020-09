Una nueva expareja del novio de Karla Tarazona, Luciana Onetti, apareció en el programa de Magaly Medina para tildarlo de “mentiroso” y asegurar que le promete lo mismo a todas sus novias cuando sabe que él no puede ser padre.

“Es una persona muy mentirosa. (...) En cuanto a lo que yo veo en televisión súper cariñoso sí, que quiero casarme también, que quiero tener una hija mujer también, etc”, comentó la expareja de Rafael Fernández ante las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, Luciana Onetti sorprendió al asegurar que el novio de Karla Tarazona no puede ser padre debido a que se realizó una vasectomía.

“Rafael no puede tener hijos, entonces me parece mal que le ofrezcas a tu actual pareja tener una hija o tener más hijos si tú sabes que no puedes tener más hijos. Él se hizo la vasectomía, por lo que me explicó se la revirtió, pero no ha resultado”, contó Luciana Onetti.

Finalmente, Onetti aseguró que mantuvo una relación con el novio de Karla Tarazona hasta junio de este año, y no hasta el 2018 como él señaló.

