Kate Candela prefiere cantar con Yahaira que con Daniela Darcourt: "De repente me hacen problemas" (VIDEO)

La cantante de salsa Kate Candela reveló que le parece muy buena la nueva canción de Yahaira Plasencia y que si le dieran a escoger compartir escenario con la 'reina del totó' o con Daniela Darcourt, preferiría hacerlo con Yahaira.

Según la joven artista, prefiere evitar problemas. "Qué difícil, yo creo que con Yahaira. Es que de repente me hacen problemas, yo no quiero problemas, imagínate. No quiero que en el escenario me digan 'te falta correa'. No nada que ver, prefiero ir por la vía que no me ha causado problemas", respondió.

De otro lado aseguró que le gusta el nuevo tema propio de Yahaira Plasencia 'Y le dijo no', incluso ya se sabe la letra. "Me encanta la canción, está súper chévere, está muy buena", señaló Kate.

Además cuando le preguntaron sobre una supuesta falta de humildad de Yahaira, ella evitó hablar del tema. "No quiero opinar de eso, lo único que veo es que ella es feliz y a su manera y eso es lo importante, ser feliz a como dé lugar", dijo.

Recordemos que Daniela Darcourt apareció en un video de Instagram junto a miembros de su orquesta fingiendo ser su excompañera de agrupación al interior de un bus.

"Somos a partir de ahora 'Kate Candela y orquesta'", se le escucha decir a Daniela entre bromas antes de cantar 'Ámame', tema con el debutó como solista Kate Candela.

En declaraciones para el programa 'Válgame Dios', Kate Candela dijo que este tipo de bromas no se hacían en el bus de su orquesta pues las considera inadecuadas.

"Ahora si ella tiene la costumbre de hacer eso en su bus, ahora que yo tengo mi orquesta, en mi orquesta no se trabaja así. Yo no permite que la gente se burle de nadie. En mi bus se puede escuchar a Daniela a Yahaira", dijo antes.