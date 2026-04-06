Katia Condos se sinceró en una entrevista para el podcast de Cristian Rivero, luego de confirmar el fin de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años.

En la charla, la artista no solo llamó la atención al referirse por primera vez en público a su separación del periodista, sino que también compartió una pérdida reciente que impactó de manera significativa su vida.

Condos no pudo contener la emoción al rememorar la muerte de una amiga a quien veía como parte de su familia. “ Yo tenía esta hermana de mi vida: mi ‘Pocha’. Se fue hace un año ”, señaló.

La actriz se abrió sobre el profundo impacto que tuvo para ella esta pérdida, al tratarse de alguien con quien mantenía un vínculo muy cercano.

“ Fue muy duro para mí porque era mi hermana, mi alma gemela, digamos, de amistad ”, añadió.

Además, Katia detalló que sú amiga tuvo un proceso de despedida definitiva: “Y con ella hablábamos porque en todo su proceso de ir yéndose, ella sabía que se iba a ir. Hablábamos mucho de qué era este viaje en la vida, de qué era lo que importaba, qué es lo que uno se lleva a la hora que se va… hablábamos de los vínculos”.