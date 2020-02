Desde muy joven, Katia Condos quedó fascinada con el mundo de la actuación. “Me acuerdo que veía obras con Osvaldo Cattone y Regina Alcóver, el teatro me parecía mágico”. Tras ingresar a la Universidad de Lima para estudiar Comunicaciones, probó suerte como asistente en obras teatrales y luego se inscribió en talleres de actuación. Finalmente, eligió seguir la carrera de la interpretación. Ha hecho televisión, teatro y cine. Hoy protagoniza la exitosa película “Locos de amor 3”. En entrevista para Correo, la destacada actriz nos habla de su trabajo y de las bases de su sólida relación matrimonial.

Marta es el nombre de tu personaje en “Locos de amor 3”, ella está enfrentando un proceso de divorcio, ese puede ser el caso de muchas mujeres hoy en día...

Creo que muchas van a sentirse identificadas con ella. El personaje es una ama de casa que se ha dedicado a su esposo e hijo. De pronto se encuentra en una situación de soledad y se da cuenta que durante toda su vida no se ha visto a sí misma, no sabe qué es lo que quiere, no tiene profesión, dejó todo por dedicarse exclusivamente a la casa. Es admirable ese trabajo, pero creo que siempre hay que buscar algo que nos guste hacer, aparte de las labores domésticas. El personaje puede servir para que las mujeres reflexionen sobre sí mismas.

En la película se abordan problemas de pareja que suelen ser muy comunes como la rutina, la infidelidad, etc. ¿Por qué crees que sostener una relación puede ser complicado?

Trasladando esa pregunta a mi caso, en mi relación con Federico (Salazar) puedo decir que algo que nos ayuda es que cada uno tiene una vida propia. Cada uno enriquece su vida de manera personal con las cosas que le gusta hacer, compartimos el espacio familiar, el de pareja, pero también tenemos un mundo propio.

Tanto tú como Federico tienen muy buen sentido del humor, ¿qué tan importante es que la pareja comparta esta característica?

Es fundamental. Para mí la vida sin humor no es vida. En las circunstancias más trágicas he tratado de encontrar algo que me haga reír. La risa siempre ha sido un recurso salvador. Con Federico nos reímos mucho de nosotros mismos, mis hijos tienen mucho sentido del humor, es una característica de la familia.

¿Como actriz que es más difícil de desarrollar: el drama o la comedia?

Hacer reír es igual de difícil que hacer llorar, creo que el truco está en meterse en la historia, en la piel del personaje, tienes que tocar el corazón de la persona. A mí se me hace menos trabajoso la comedia porque más me gusta reírme. Le tengo más resistencia al drama, pero si me toca un personaje que tiene que hacerlo, pues le entro porque es mi chamba.

Has hecho teatro, cine y televisión, ¿en cuál de estos escenarios sientes que puedes explotar más tus personajes?

Son medios de comunicación diferentes, te ofrecen cosas distintas. El cine para mí es un reto constante porque es lo que menos he hecho, tienes que tener claro lo que quieres hacer momento a momento para poder contar la historia del personaje. En el teatro interactúas con el público, si te equivocas ya fue, es una cosa muy loca lo que se produce, y lo que te da la ficción de televisión es un entrenamiento en la inmediatez porque tienes que resolver un número de escenas por día, es interesante.

¿Mujeres de la PM es la revancha de Mujeres sin filtro por su salida intempestiva del aire?

No había pensado en la palabra revancha. Nosotras nos quedamos con unas ganas de seguir comunicando. No hay día que me digan: “¿cuándo vuelve Mujeres sin filtro, ¡cómo me divertía el programa!”. La gente se conectó muy bonito con nosotras. Nos parece lindo poder hacer esto en teatro, estamos en reuniones para la creación del contenido, queremos ofrecer un espectáculo de buena calidad, que el público participe, que cante, ría, llore, que salga contenta.

Katia condos, actriz

Ha participado en telenovelas como Malicia, Escándalo y Pobre diabla; en las películas Asu mare 1, 2 y 3; en Av. Larco y A los 40; y en obras de teatro como Toc Toc y Las Lolas. Además, en 2013 condujo el reality show infantil Pequeños gigantes de América TV