Katy Jara acaba de confirmar que ella y su esposo Marvin Bancayán dieron positivo para coronavirus y que, en la actualidad, ya se encuentran fuera de riesgo. La pareja se viene recuperando luego de un intenso cuadro de náuseas y dolores de espalda.

“Ya estoy mucho mejor, no dije nada a nadie para no preocupar a mi familia, pero puedo decir que vencí la enfermedad (...) Ya me encuentro en el día 21 de cuarentena, mi esposo ni yo hemos salido para nada”, comentó Katy Jara para Karibeña

Katy Jara reveló que todo el malestar empezó el pasado 27 de mayo cuando comenzó a presentar dolores de cabeza y fiebre. Luego, el día 28 que tenía que grabar “Domingo de Fiesta”, no pudo soportar los malestares.

“A mí me atacó por los riñones y la circulación por eso sentía ardor en el cuerpo, me recentaron pastillas anticoagulantes”, añadió la cantante.