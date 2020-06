Hace unas semanas, Carlos Galdós reveló en una reciente edición de su programa radial que vivió un difícil momento tras el fallecimiento de un familiar a causa del coronavirus (COVID-19).

Galdós se tomó unos minutos para hablar del virus que viene cobrando la vida de muchas personas alrededor del mundo. Además, expresó que la pandemia le ha cambiado ciertas perspectivas sobre la vida.

Ahora, en Facebook, el también conductor de TV dejó una extensa reflexión sobre la pandemia que está pasando el Perú y el mundo a causa del coronavirus.

“Con un nudo en la garganta, con presión en el pecho, con miedo a contestar el teléfono de madrugada y recibir otra vez más lo que no quiero escuchar, pegado mirando la nada, respirando profundo, con los ojos aguados todo el tiempo, con ganas de salir corriendo, sin ganas de pelear más por huevadas, sin mi antigua necesidad de tener la razón, dándole un lugar a la muerte en mi vida , ya no ninguneando ni retándola “, se lee en el mensaje de redes sociales.

Luego continuó con: “de aquí en adelante cambio viajes de fin de semana fuera del país por tardes llenas de amor en mi jardín con la gente que quiero, desde hoy ya no me guardo nada ni dejaré en el terreno de las suposiciones mis sentimientos…si nos cruzamos por la calle te los diré, es muy probable que nos abracemos y te coma a besos, no más interpretaciones al aire, sino todos lo contrario , me voy por lo concreto, lo real, quiero que sepas todo lo que tengas que saber de mi propia boca”.