Hace unas semanas, Hugo Coya, director general de “Del Barrio Producciones”, dio a conocer que el actor Pold Gastello abandonó este miércoles la Unidad de Cuidados Intensivos.

“El actor Pold Gastello abandonó hoy la Unidad de Cuidados Intensivos, superando la etapa crítica por la #COVID19”, se lee en las primeras líneas del mensaje.

Ahora, el actor contó en América Hoy, que no sabe con precisión cómo se contagió de coronavirus, pero cree que el estrés por el que pasaba termino agravando las cosas.

Actor Pold Gastelo venció al COVID-19 y abandonó la clínica 05/06/2020

“Yo había llevado a mi hermano a emergencia (por el Covid-19) Mi hermano ya estaba mal (...) Yo iba con mascarilla a la casa de mi papá, también ayudaba a mi hermana con las compras. Yo estaba con las fiebres altas que iban y bajaban, perdí el sentido del olor. Mi problema fue que me estresé mucho y mis defensas bajaron mucho, contó a Ethel Pozo.

Luego continuó con: “un día antes yo llamo a mi inquilino, venezolano, y le digo ‘ven mañana a las 8 de la mañana’. Si yo no le llego a decir eso a él, nunca nadie llega a las 8 de la mañana y él es el que me encuentra. Si no sucede esa casualidad, probablemente cuando nos encontraban, mi hermano y yo ya estábamos graves.”

Pold Gastello reaparece y cuenta cómo fue su lucha contra el coronavirus