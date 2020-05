La pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) continúa elevando la cifra de contagiados y muertos a nivel mundial. La enfermedad que no distingue territorios ni condición social, registra hasta el momento más de 111 mil contagiados en Perú. Incluso, cada vez son más los famosos que se han visto afectados por este virus.

Leonard León

El cantante de cumbia fue el primer peruano del rubro artístico en dar positivo al COVID-19. Leonard León confirmó su contagio tras haber regresado de Italia, país a donde viajó para realizar unas presentaciones.

“Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus”, comentó Leonard León en un enlace con el programa ‘En boca de todos’ cuando ya se encontraba en Perú.

Tras haber permanecido en cuarentena por casi un mes, Leonard León contó que logró vencer al coronavirus y fue dado de “alta” por vía telefónica.

Leonard León cuenta cómo ha estado luego de vencer el coronavirus. (América TV).

María Victoria Santana

La actriz que se hizo conocida en Perú por su personaje de ‘La Pánfila’ reveló que ella y su familia contrajo el nuevo coronavirus. María Victoria Santana vivió uno de los momentos más dolorosos, pues su padre fue el más afectado por la enfermedad y se debate entre la vida y la muerte.

“Me aferro a que la muerte no pueda arrebatarme a mi padre. Estoy luchándola, él es el papá de mis hijos. Los médicos han dicho que los tres siguientes días son decisivos... o se salva o no. Mi papá ya está hablando, pero tiene miedo, sabe que podría tener una muerte súbita”, contó la cómica.

Asimismo, la actriz agradeció el apoyo que viene recibiendo de sus amigos en este difícil momento. Si desea apoyar a María Victoria Santana y a toda su familia, puede hacerlo a través de la cuenta BCP Soles 19418731292095, que está a nombre de la propia actriz cómica.

La artista peruana preocupó a sus miles de seguidores al anunciar que pese a haber respetado la cuarentena junto a toda su familia, ella se contagió del nuevo coronavirus.

“Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente”, contó Anna Carina en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la cantante lanzó una recomendación a todos sus seguidores y les precisó que “es importante que si te toca como me ha tocado a mí, lo primero que tienes que hacer es no entrar en pánico, seguir el tratamiento que recomienden los especialistas para tu caso, pero lo más importante es mantener el buen ánimo y la mente positiva, porque cuando te deprimes es cuando se te bajan las defensas y todo empeora”.

Nicole Pillman

La cantante peruana publicó un extenso post de Facebook en el que contó que ella y su esposo contrajeron COVID-19, enfermedad infecciosa producida por el nuevo coronavirus.

“Han sido semanas de angustia desde que empezamos a tener los síntomas. El 1 de mayo empezó la fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal y de garganta, perdimos el sentido del gusto y del olfato. Luego apareció la tos y el malestar pulmonar. Nos aislamos totalmente, recibimos asistencia médica y empezamos a tomar paracetamol, azitromicina, ivermectina y prednisona. Empezamos a luchar contra el coronavirus”, dijo la artista al inicio de su mensaje.

Aunque Nicole Pillman ya se encuentra casi recuperada del nuevo coronavirus, ella contó que fue su esposo quien padeció los peores síntomas de la enfermedad.

Pold Gastello

El actor peruano Pold Gastello ingresó a UCI tras haber dado positivo a la prueba de coronavirus. Un amigo del artista contó que lo encontró en su vivienda en mal estado de salud y lo llevó de inmediato a un hospital.

Es así que Pold Gastello fue internado en una clínica el mismo día que cumplía 52 años. Afortunadamente, días después se dio a conocer que el actor peruano ha evolucionado favorablemente.

“Por encargo de su familia, cumplo con informar que el actor Pold Gastelo continúa evolucionando favorablemente, aunque permanece en UCI, según reporte de la clínica del 21 de mayo a las 6:45 pm. Los otros seis miembros de su familia están también mejorando”, escribió Hugo Coya en su cuenta de Twitter.

Por encargo de su familia, cumplo con informar que el actor Pold Gastelo continúa evolucionando favorablemente, aunque permanece en UCI, según reporte de la clínica del 21 de mayo a las 6:45 pm. Los otros seis miembros de su familia están también mejorando. pic.twitter.com/kcoqgKHQCn — Hugo Coya (@Hcoya) May 22, 2020

Wilmer Ato

El actor Wilmer Ato, conocido por su participación en las series “Amores de Polo”, “Al fondo hay sitio” y " Los de arriba y los de abajo", falleció este lunes debido al coronavirus (COVID-19), según señaló la página de Facebook “Artistas unidos del Perú”.

Lamentablemente, el actor peruano no logró vencer la batalla final contra el COVID-19 y falleció debido a un paro respiratorio.

