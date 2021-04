En junio de 2020, Katy Jara confirmó que ella y su esposo Marvin Bancayán dieron positivo a coronavirus. Ahora, en 2021, la cantante y su esposo se volvieron a reinfectar del mortal virus.

Marvin Bancayán reveló a El Tiempo, de Piura, que él y Katy se sacaron la prueba ‘ante la mínima sospecha de malestar y dio positivo’.

“Nos sacamos la prueba ante la mínima sospecha de malestar, y dio positivo. Ahora, nos estamos controlando a cada momento ambos por espacios separados”, expresó.

“Ya estoy mucho mejor, no dije nada a nadie para no preocupar a mi familia, pero puedo decir que vencí la enfermedad (...) Ya me encuentro en el día 21 de cuarentena, mi esposo ni yo hemos salido para nada”, comentó Katy Jara para Karibeña

VIRUS MORTAL

En 2020, Katy contó que sufría de intensos dolores de cabeza y nausea. Además, reveló que el cuerpo le ardía.

“ A mí me atacó por los riñones y la circulación por eso sentía ardor en el cuerpo, me recentaron pastillas anticoagulantes”, añadió la cantante.

“Ya estoy mucho mejor, no dije nada a nadie para no preocupar a mi familia, pero puedo decir que vencí la enfermedad (...) Ya me encuentro en el día 21 de cuarentena, mi esposo ni yo hemos salido para nada”, comentó Katy Jara para Karibeña

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE