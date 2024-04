Keane anunció que, en el marco de la celebración del vigésimo aniversario de su álbum debut ‘Hopes and Fears’, incluirá a Perú en su gira mundial. Este esperado concierto se llevará a cabo en el Arena 1 de San Miguel el 21 de Noviembre.

‘Hopes and Fears’ es un álbum histórico para Keane y ha batido todo tipo de récords en el proceso. Es uno de los álbumes más vendidos en la historia de las listas del Reino Unido, con más de 2,5 millones de ventas en su primer año, y un millón en los EE.UU. Impulsado por el clásico “Somewhere Only We Know”, el álbum vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo.

Keane surgió junto a la nueva guardia de bandas que cambiarían la forma de la música: Snow Patrol, Scissor Sisters, The Killers y Coldplay. Fueron los primeros en crear un sonido que giraba exclusivamente en torno a los teclados, lo que potenciaba el tirón emocional de sus canciones.

Esta gira celebra el aclamado trabajo de Keane desde su imperioso debut ‘Hopes and Fears’ hasta su álbum de estudio de 2019 ‘Cause and Effect’. El vocalista Tom Chaplin dice: “Recuerdo estar de pie junto a esa increíble mesa de mezclas antigua en Heliocentric Studios donde hicimos Hopes and Fears, escuchando una primera mezcla de Somewhere Only We Know. Tenía la sensación de que habíamos conseguido algo que tenía un extra de magia. Hacer música es a menudo un proceso lleno de dudas... pero en esta ocasión había algo innegable en lo que habíamos creado. Está claro que mucha gente sintió lo mismo cuando salió el álbum”.

Las entradas estarán a la venta general desde el 10 de abril y las entradas contarán con un 25% de descuento con tarjetas BBVA. Además habrá una preventa exclusiva para clientes BBVA los días 8 y 9 de abril

Datos:

Keane en Lima

Cuándo: 21 de noviembre

Dónde: Arena 1

Entradas a la venta: Ticketmaster.pe

Venta general: 10 de abril

Preventa tarjetas BBVA: 8 y 9 de abril

Precios:

Campo A: S/319

Campo B: S/155