Keane: "No queremos ser una versión de nuestro pasado"

Los integrantes de Keane han encontrado en lo oscuro de sus vidas un espacio para volver a sincerarse con sus fanáticos. Han pasado siete años desde la publicación de "Strangeland" (2012), su último disco de estudio, para dar paso a "Cause and Effect" (2019), su más reciente producción, que marca su retorno como banda luego de un lustro. Este es un quiebre para ellos, en lo personal y profesional, un disco que los ha empujado a compartir lo más complicado de sus vidas. Richard Hughes, baterista y fundador del grupo, conversó con Diario Correo sobre esta nueva etapa.

¿Qué nos puedes adelantar sobre lo que será el regreso de Keane a Lima?

Es importante para nosotros volver a Sudamérica y que haya fanáticos que nos estén esperando. Es halagador, nos hace sentir especiales.

Keane se reunió luego de casi seis años. ¿Es este un nuevo comienzo para ustedes?

Sí, es exactamente eso. Se siente refrescante. Las canciones que hicimos antes ahora las sentimos como nuevas, porque no las hemos tocado en siete años. Todo se ha vuelto más emocionante. Hemos tocado temas que permanecían solo en los discos. Siento que ahora estamos relajados con nosotros mismos.

En el 2017, Tom Chaplin dijo que necesitaban resolver temas pendientes antes de juntarse. Como dices, ahora están más relajados. ¿Significa que han solucionado sus diferencias?

Han pasado varios años y todos hemos cambiado. La vida siguió. Estamos más cómodos con nosotros mismos, a diferencia de como fuimos antes.

¿Qué cambió en ustedes durante esta separación?

Maduramos, creo. Tom (Chaplin) está mejor. Tim (Rice-Oxley) pasó por momentos difíciles, pero ya estamos más tranquilos. Hemos encontrado soluciones en nuestras vidas. Ahora todos tenemos hijos. Cuando empezamos como banda, pensábamos en lo que seguía después o en cómo hacer para que la gente nos siga escuchando. Ahora, estamos viendo el reloj para ver a nuestras familias. Ya no nos ponemos tanta presión sobre nosotros y eso ha hecho que nos queramos más. Ya nos extrañábamos en un momento.

Con "Cause and Effect" (2019), comparado con "Strangeland" (2012), ustedes han explorado un camino más alternativo. ¿Cómo determinaron la senda que buscaban seguir en este retorno?

Es lo que queríamos hacer cuando nos juntamos nuevamente para hacer el disco. No queríamos ser una versión de nuestro pasado; eso lo aclaramos con la producción. Siento que ha gustado bastante en nuestros seguidores. No ha sido un riesgo hacer algo nuevo, sino una oportunidad. Creemos en nuestros instintos y creatividad.

Conectando canciones como 'You're not home', 'Love too much' o 'The way I feel' con el título del álbum, entiendo que están hablando de consecuencias. ¿Por qué surge este tema? Es parte de la historia de Tim en los últimos años, un momento complicado. Todos nos relacionamos con eso. Tom ha pasado por varias cosas también. El álbum está conectado a lo complicada que se vuelve la vida. Estar entre lo bueno y malo. Hay decisiones que hacen las cosas más difíciles.

¿Crees que este es uno de los álbumes más oscuros de Keane?

Sí, pero no todo es oscuridad. Es increíblemente triste, porque hay momentos difíciles que reflejan la vida real. Deben haber muy pocas personas en el mundo cuyas vidas estén encaminadas o resueltas, ya que todos estamos pasando luchas distintas.