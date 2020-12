El último viernes, Kike Suero celebró su cumpleaños con una fiesta en el Callao, en la cual asistieron varios amigos y familiares del cómico. El programa de Magaly Medina evidenció que en la reunión no se respectó el distanciamiento social y tampoco utilizaron mascarillas para frenar el contagio de la COVID-19.

“ Kike Suero, para variar, también celebró su cumpleaños en el Callao, acompañado de su enamorada, de su incondicional ”, comentó Magaly antes de presentar la nota.

Cabe mencionar que, Pía Trigoso, amiga de Kike, comentó que el cómico intentó besarla, pero ella se movía de un lado a otro para no corresponderle y que Vicky Torero vio esa escena y golpeó a Suero.