Kike Suero está evaluando demandar a Magaly Medina por el presunto delito de difamación agravada. El cómico reveló que consultará con sus abogados sobre cómo proceder contra la popular Urraca.

“Magaly solo puso una parte del video y no todo. ¿Por qué no sacó cuando el señor de seguridad se lleva a la chica que estaba mareada y por eso se colgaba de mí? Cada vez que voy a eventos se me acercan no solo chicas, también señoras y patas un poco tomados que me abrazan y besan. En ese hotel donde me grabaron estaban mi hijo y mánager”, expresó Kike Suero para Trome.

Luego continuó con: “tengo una reunión con un staff de abogados para hacer un pare y un parche a esto, voy a ir contra Magaly, no quería hacerlo, pero ella me acusó de drogadicto, es hora de tomar cartas en el asunto. Es una calumnia más de su parte. Seré lo que quiera, menos violador y drogadicto”.

