A través de una entrevista, Kike Suero anunció que demandará al caracterizador Miguel Cáceres y al comediante Percy Diestra, pues ambos personajes grabaron un video imitándole y dejando entrever que consumiría sustancias tóxicas.

“He visto el video y me parece una falta de respeto. No me molesta que me imiten, pero hay cosas que no están bien. El ser chistoso no es ser vulgar, no hay que trasgredir, el humor es sano si lo sabes manejar, así que si sale el video, les voy a poner una denuncia a ambos. Es una humillación lo que están haciendo contra mí”, expresó Kike Suero para Trome.

Luego continuó con: “dan a entender que estoy metido en cosas malas y que consumo sustancias tóxicas. Me podré tomar mis copas, pero más allá de eso, no avanzo. Jamás lo he hecho de joven ni de muchacho, así que menos lo haré ahora que estoy viejo. No tengo vicios y solo me dedico a trabajar para darle lo mejor a mi familia”,

Kike Suero arremete contra Magaly: siempre se ha querido comparar con Gisela, pero sería como comparar una sirena con un pejesapo

Kike Suero sigue firme en su decisión de demandar a Magaly Medina por difamación. Además, señaló que todos los lujos que muestra la conductora de TV en sus redes sociales es gracias a los artistas que hace daño con su programa.

No me he echado para atrás con respecto a las acciones legales, para nada, la voy a demandar porque me ha hecho mucho daño. Ella (Magaly Medina) me dijo directamente que era un drogadicto, así que debe tener pruebas para que diga algo así. Me ha hecho mucho daño con sus insultos y calificativos, pero a ella no le importa nada, solo le importa lucrar haciéndonos daño”, expresó Kike Suero para Trome.

Luego continuó con: “ella (Magaly) siempre se ha querido comparar con Gisela, pero sería como comparar una sirena con un peje sapo, así de simple. Se podrá poner muelas de oro, cambiar de cabello y lucir ropa cara, pero seguirá siendo un peje sapo. Gisela así se ponga una sábana encima, le quedará bien, porque es hermosa por dentro y por fuera”.

