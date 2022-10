Kike Suero acaba de revelar que ya se amistó con Vicky Torero. El cómico comentó que su pareja estuvo molesta con él dos días tras ver imágenes comprometedoras con otra mujer en el programa de Magaly Medina.

“Ya conversé con Vicky, está más tranquila, es obvio que se molestó por las imágenes y le expliqué cómo fueron las cosas. Ella es una mujer madura y sabe que no fui infiel. Ya no estoy durmiendo en el sillón, ya todo está bien, estuvo incómoda dos días”, comentó Kike para Trome.

Luego continuó con: “ siempre he viajado con Vicky, pero en esa oportunidad no pudimos porque el bebé estaba medio agripado (...) tenemos planeado un viaje (...) a Europa. Estaré 20 días por allá, quiero llevarla a lugares bonitos”.

Kike Suero evalúa demandar a Magaly Medina por difamación: “me acusó de drogadicto”

Kike Suero está evaluando demandar a Magaly Medina por el presunto delito de difamación agravada. El cómico reveló que consultará con sus abogados sobre cómo proceder contra la popular Urraca.

“Magaly solo puso una parte del video y no todo. ¿Por qué no sacó cuando el señor de seguridad se lleva a la chica que estaba mareada y por eso se colgaba de mí? Cada vez que voy a eventos se me acercan no solo chicas, también señoras y patas un poco tomados que me abrazan y besan. En ese hotel donde me grabaron estaban mi hijo y mánager”, expresó Kike Suero para Trome.

Luego continuó con: “tengo una reunión con un staff de abogados para hacer un pare y un parche a esto, voy a ir contra Magaly, no quería hacerlo, pero ella me acusó de drogadicto, es hora de tomar cartas en el asunto. Es una calumnia más de su parte. Seré lo que quiera, menos violador y drogadicto”.

