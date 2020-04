Kike Suero criticó a ‘El Wasap de JB’ de Jorge Benavides, por continuar grabando a pesar de la cuarentena nacional y aislamiento social para frenar el coronavirus.

“Hay formas de hacer humor. La prioridad de América Televisión es cuidar a todos sus artistas y a todo el personal que trabaja en el canal. Considero que todos deben acatar las órdenes del Gobierno. Primero es nuestro bienestar”, expresó Suero.

Luego continuó con: “todos somos hijos de Dios, tenemos que ayudarnos entre nosotros y compartir. A mí no me van a contar cómo es la pobreza ni el hambre porque lo he vivido en ‘carne propia’.

"Sé lo que no es comer dos o tres días, es complicado, así que debemos unirnos y darnos la mano”.