¿Qué sucedió con Kina Malpartida luego de participar en reality de competencia? (VIDEO)

Kina Malpartida fue una boxeadora con fama internacional que dejó los ring de boxeo para sumarse a la fila de los chicos reality en el popular programa Esto es Guerra.

La deportista estuvo presente en varias temporadas del reality de competencia, donde Nicola Porcella, Mario Irivarren, Mario Hart, Alejandra Baigorria, entre otros, eran sus compañeros de trabajo.

Kina Malpartida se alejó de la TV peruana y sus fans no supieron más de ella. Cabe mencionar que el único contacto que tienen ellos con la deportista es a través de sus redes sociales.

Magaly Medina mostró que la exchicarelity radica en Estados Unidos y está experimentando con su voz y su cuerpo mediante el canto y el baile.

“No sabíamos nada de Kina, ahora la hemos encontrado en el Instagram, pero yo no sé qué le pasa, no sé si quiere ser cantante de ópera, convertirse en una soprano. Ya no vive aquí en Perú y ahora está haciendo danza, pero parece que también quiere gritar, talvez cacarear”, fue lo que comentó Magaly Medina en su programa.