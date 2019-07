Korina Rivadeneira responde a rumores de un posible divorcio con Mario Hart

Síguenos en Facebook

Luego que en las redes sociales se extendiera un rumor sobre un posible divorcio con Mario Hart, Korina Rivadeneira comentó que está más feliz que nunca con el piloto y lamenta que existan personas que quieran verla separada de su esposo.

“Las cosas pasan por algo y es para un bien mayor siempre, yo creo firmemente en eso. Ojalá no hubiese pasado, pero tengo que seguir para adelante porque si me llega a afectar como ocurrió la vez pasada, olvídate”, manifestó la ex chica reality.

Luego, dejó un contundente mensaje para las personas que solo quieren verla hundida en la depresión.

“La verdad no tengo nada que decirles, ya estoy acostumbrada a eso y no me importa lo que hagan. Las cosas que la gente mala hace para destruir nuestra relación, hacen que nos volvamos más sólidos. Estamos más felices que nunca”, añadió.