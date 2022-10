La modelo Korina Rivadeneira se disculpó públicamente, a través de su cuenta de Instagram, luego de emitir algunas críticas en contra de la clínica donde permanecía internada junto a su bebé de pocos meses de nacido.

“Nunca me había pasado haberme internado en una clínica, por Larita (mi hija) o por un bebé, y que no hayamos recibido ni un plato de comida. Además, cada vez que llamo a la enfermera no viene. ¡Qué rabia! solo sé que no voy a volver a esta clínica porque es pésima”, comentó enojada mediante sus stories en la citada red social días antes.

Luego de dicho episodio, la esposa del piloto Mario Hart recibió comentarios negativos y algunos cuestionamientos de usuarios en las redes sociales.

Frente a ello, Rivadeneira aseguró que actualmente se encuentra “muy nerviosa” por su bebé y que “han sido semanas difíciles porque tuve a Larita mal y ahora a Marito”.

“La preocupación por ellos (los hijos) y el no dormir bien durante tanto tiempo nos agobia y agota (...) no es la primera ni la última vez que voy a tener a mis bebés tanto tiempo enfermos y tampoco soy la única mamá en vivir esto. Pienso en que soy demasiado afortunada y lo agradezco. Lo siento si afecté o perjudiqué a alguien, nunca fue mi intención”, escribió en un mensaje divulgado en sus redes oficiales.

