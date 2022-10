En la última edición de JB en ATV, se presentó Roberto Martínez, donde admitió que estuvo saliendo con Viviana Rivasplata mientras estaba casado con Gisela Valcárcel.

“Cuándo recoges a Viviana Rivasplata de donde estudiaba y le dices ‘te llevo’, ¿estabas con la ‘Señito’? Piénsalo bien, antes que conteste”, le preguntaron a Roberto Martínez.

“Estaba peleado. Sí, seguíamos casados, estaba con ella, no me había divorciado, pero estaba bien peleado“, expresó el exfutbolista.

Gisela le dice a Robotina que tiene que ser agradecida con Robotín: “a esta pista llegaste por él”

En la última edición de El Gran Show, Robotina, Karelys Molina, se presentó en la pista de baile en reemplazo de Samahara Lobatón y Gisela Valcárcel le dejó en claro que tiene que ser agradecida con Robotín.

“Solo debo agregar algo, a Robotina que lo ha hecho bien y es un hit, el ser agradecido (...) A esta pista llegaste porque Robotín estaba y yo agradezco a Robotín porque fue él quien dio pie”, expresó Gisela.

Luego continuó con: “siempre hay que agradecer, el que no agradece a un no sabe nada y no sabe dónde empezó y el que no sabe dónde empezó, no tendrá un buen puerto a donde llegar”.