En la última edición de El Gran Show, Tilsa Lozano tuvo fuertes comentarios hacia Robotín, diciendo que él es ‘poco atún’ para Robotina.

Ante las críticas de la también empresaria, el cómico no se quedó callado y le respondió, afirmando que no le gustan sus comentarios, ya que él “no tiene esos pensamientos”.

“Yo respeto a la señora Tilsa, ella tiene que juzgar como jurado, pero a veces dice unas frases que no tiene nada que ver, no me gustan algunos comentarios de ella. En mis pensamientos no hay esos refranes, yo no tengo esa clase de pensamientos. Todos somos iguales, todos vivimos en la Tierra”, expresó Robotín.

TE PUEDE INTERESAR