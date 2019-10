Korn celebra 25 años de su primer disco: Aquí sus 10 mejores canciones

Síguenos en Facebook

El 11 de octubre de 1994, cinco adolescentes de Bakersfield (California) lanzaron al mercado su primer álbum de estudio bautizándolo con el nombre de su propia banda "Korn", iniciando con ello una magnífica trayectoria musical que hoy cumple 25 años.

El grupo integrado por Jonathan Davis (voz, gaita); Brian 'Head' Welch (guitarra); James 'Munky' Shaffer (guitarra); Reginald Arvizu (bajo) y Ray Luzier (bateria), ha sido considerado como el creador del género nu metal y que junto a Deftones inspiró a otras bandas como Limp Bizkit, Linkin Park y otros.

El disco homónimo que hoy cumple 25 años ha sido elegido por los críticos como la mejor placa discográfica de la agrupación, la misma que contiene temas que se han ubicado en los mejores lugares de los ranking a nivel mundial como "Blind", "Ball tongue", "Shoots and ladders", "Divine", "Need to". Sin embargo, el disco Korn ha sido el primero de trece álbumes de estudio grabados dedde 1994 hasta la fecha.

Canciones

Por todo ello, aquí les dejamos las diez mejores canciones del grupo de Bakersfield.

1. Blind (Korn)

2. Here to stay (Untouchables)

3. Right now (Take a look in the mirror)

4. Freak on a leash (Follow the leader)

5. Falling away from me (Issues)

6. Got the life (Follow the leader)

7. Hater (Paradigm Shift - world tour edition)

8. Love & meth (Paradigm shift)

9. Clown (Korn)

10. Rotting in vain (Serenity of suffering)

Cabe indicar que el grupo llegó a Lima por primera vez el 15 de abril del 2010 y se presentó en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siete años después, el 29 de abril de 2017, encabezaron el festival "Vivo X el Rock 9" en el Estadio Nacional.

Actualmente, la banda ya viene agendando presentaciones para el 2020 en diversas partes del mundo para presentar su ultimo trabajo discográfico "The Nothing".

Álbumes

Korn (1994)

Life is peachy (1996)

Follow the leader (1998)

Issues (1999)

Untouchables (2002)

Take a look in the mirror (2003)

See you on the other side (2005)

Untitled (2007)

Korn III: Remember who you are (2010)

The path of totality (2011)

The paradigm shift (2013)

The serenity of suffering (2016)

The Nothing (2019)