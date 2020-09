Kukuli Morante no tiene tiempo para los lamentos, la actriz prefiere dar la bienvenida a los nuevos retos que se le presentan en plena pandemia. “No puedo quejarme, no he dejado de trabajar. Pero claro, en los momentos difíciles, una llora, se deprime, pero luego llegan etapas bonitas. La verdad agradezco muchísimo que el 98% de chamba que me ha llegado en esta crisis, sea dentro de mi casa, para poder compartir con mi hijo”, dice la artista, que se da tiempo para promover una marcha virtual en contra de la violencia contra la mujer este 2 de octubre.

La violencia contra la mujer es una realidad dura que se ha acrecentado en esta pandemia...

Me da muchísima pena y a veces me frustro, ya no sé que hacer para que esto cambie. Pero está en las manos de todos, desde donde estemos cada uno, incluso, los que no salen en televisión tienen la tarea de comunicar lo que pasa, denunciar lo que no está bien y actuar.

Agreguemos a la violencia, el acoso que está en todos lados, también en el ambiente artístico.

Yo he vivido situaciones de acoso y hasta ahora las tengo virtualmente, pero lo que ahora hago es eliminar y bloquear, así no me entero más de esa persona.

Pero no solo sucede virtualmente, veamos el caso del cineasta Frank Pérez Garland...

A mí también me ha pasado, hace muchos años, cuando empezaba mi carrera, tuve un problema muy grande con un tipo que sea creía director y me acosaba de una manera terrible. Lo importante para mí fue no haberme quedado callada, pero cuando denuncié, las autoridades en ese momento no me ayudaron. Me acuerdo que me preguntaron: ‘¿La ha golpeado?, ¿La ha agredido?, ¿La ha violado?’, para ellos esas eran las únicas causas de denuncia. No les importaba que les dijera que ese sujeto me perseguía, me mandaba mensajes y me aterrorizaba con su actitud e insistencia.

¿Y cómo cortaste esa situación de acoso?

El tipo era el director de una obra y yo renuncié cuando me di cuenta de sus intenciones. Le dije; ‘no quiero saber ni de ti, ni de la obra, ni nada, prefiero quedarme sin chamba’. Pero claro, no todas reaccionamos igual, y yo entiendo completamente a las personas que han tenido que callar por diversas razones, desde familiares, hasta porque están solas. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro.

Y lo peor es cuando hay gente que es testigo de la violencia y mira para otro lado...

En mi caso me acuerdo que todos eran testigos de cómo me trataba y de qué intenciones tenía ese sujeto, pero nadie se metió jamás. Yo de eso salí sola y tuve que buscar apoyo en otro lado, es verdad que en la época en la que me pasó, casi nadie te hacía caso, pero ahora la cosas han cambiado.

Lo que no ha cambiado es que muchos quieren fama muy rápido...

Me ha pasado que algún alumno me ha dicho; ‘Miss, recomiéndeme ya quiero estar en la tele’. Yo lo miro y le digo que para eso se necesita preparación, que hay que esperar. Además no imaginan lo que significa cargar con el título de tener “fama”. Pierdes mucho tu intimidad e independencia, y hay muchas personas que no están preparadas para eso. Ese es otro proceso.

Es un constante aprendizaje...

La vida no te prepara para muchas cosas, menos para ser famoso, ni popular, eso va llegando y hay que saber como manejarlo. Siempre con los pies sobre la tierra.

Imagínate la popularidad que tuviste por ser Gladys en ‘Al fondo hay sitio’...

Te cuento algo muy simpático que tiene que ver con mi ingreso a la serie. Meses antes de entrar, me despidieron del trabajo, soy abogada, pero no me sentía feliz en el puesto. Cuando estaba en la calle literalmente, me llaman para un casting para ‘Al fondo hay sitio’ y finalmente me dieron el personaje de Gladys. Estuve cuatro años seguidos, de ahí deje uno, y luego regresé. Fueron años maravillosos que los aproveché, pero sobre todo, reafirmé la convicción de que la actuación es mi pasión y en la vida siempre hay que hacer lo que te hace feliz.

Perfil Kukuli Morante Silva

Está comprometida con una marcha virtual en contra de la violencia a la mujer este 2 de octubre. A través de una plataforma auspiciada por Softys, se podrá participar.