La presentación de La Bella Luz por el aniversario de El Carmen, en Chincha, terminó antes de lo previsto tras un incidente registrado sobre el escenario. La agrupación se encontraba ofreciendo su espectáculo en la Plaza de Armas cuando uno de los asistentes habría lanzado agua hacia sus integrantes.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves 27 de agosto, como parte de la serenata por los 110 años de creación del distrito. La actividad era de ingreso gratuito y el inicio del concierto de la orquesta estaba previsto para las 9:00 p. m.

Los videos difundidos en redes sociales muestran cuando el agua alcanza a integrantes de la orquesta mientras se encontraban realizando su presentación. La situación provocó una pausa en el espectáculo y generó la reacción del animador y de los músicos.

El animador preguntó qué había ocurrido luego de la interrupción, mientras uno de los integrantes explicó que habían lanzado agua desde el público. Posteriormente, uno de los cantantes solicitó que identificaran a la persona responsable y pidió que fuera retirada del lugar.

El personal presente en la actividad habría proporcionado información sobre la ubicación del presunto responsable. A partir de esa referencia, el animador señaló hacia una persona entre los asistentes que llevaba flores amarillas.

Tras el incidente, el animador se dirigió nuevamente al público y agradeció a las personas que habían acudido a la celebración. También lamentó que lo ocurrido afectara el desarrollo de una presentación que había congregado a los vecinos.

El líder de la agrupación Óscar Junior Custodio, cerró la presentación con un breve mensaje dirigido a los asistentes. “Nos vamos, muchas gracias”, expresó antes de que los integrantes abandonaran el escenario.