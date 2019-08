"La Casa de las Flores": confirman muerte de Virginia de la Mora, personaje de Verónica Castro (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Manolo Caro, creador y director de "La casa de las flores", sorprendió a los seguidores de la serie al confirmar la muerte del personaje de Virginia de la Mora, interpretado por Verónica Castro.

“La vida sigue... Gracias, Virginia de la Mora, siempre serás el pilar de #lacasadelasflores gracias siempre”, escribió Caro junto a un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde despide a la matriarca de la florería con imágenes que mezclan un poco de nostalgia y humor.

Hay que precisar que antes de confirmar la muerte de Virginia de la Mora para la segunda temporada de “La casa de las flores”, Manolo Caro subió unos audios en los que se escucha a Paulina de la Mora calificar de interesados a sus hermanos, tras la muerte de su madre.

Con esta información se entiende el contexto en el que fue lanzado el avance para la nueva temporada de “La casa de las flores”.

En este video, también publicado por Manolo Caro, tiene como protagonista al personaje de Paulina de la Mora, quien aparece vestida de negro, al parecer, por el luto que le guarda a su madre.

En el video, Paulina amenaza a Diego, el exnovio de su hermano y quien se fugó luego de robarle a ella y su familia. Cabe señalar que hasta el momento no se tiene más información sobre la segunda temporada de "La casa de la flores", serie de Netflix.

"No sé dónde te escondes ni que más quieres de nosotros. Tú sabes bien que ya no tengo dinero pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares. Habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú, gente que se mete con mi familia. Si regresas ahora y devuelves lo que te llevaste te perdonaré y olvidaré todo lo que hiciste pero si no lo haces te buscaré hasta el cansancio. Te voy a encontrar y te voy a matar", sentencia Paulina, parafraseando a Liam Neeson en la película “Taken” (Búsqueda implacable).